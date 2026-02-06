Approfondimenti
Leone XIV
Cammino sinodale
Giubileo
Tutti
La PAROLA del giorno
“Invece un samaritano”

Giornata del malato: Jesi, anche l’ospedale “Carlo Urbani” oggi pomeriggio collegato per la preghiera di ringraziamento promossa dall’Ufficio Salute della Cei

In occasione della XXXIV Giornata mondiale del malato oggi pomeriggio torna l’appuntamento con la preghiera di ringraziamento a Dio per i curanti “Invece un samaritano”, promosso dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Conferenza episcopale italiana. Dalle 16 alle 17, in diretta su Radio Mater e sul canale YouTube della Pastorale della salute della Cei, saranno collegati quattro luoghi simbolici in Italia, tra cui l’ospedale di Jesi, grazie alla disponibilità della direzione ospedaliera e del Sia (Servizio informatico aziendale). La preghiera, dalla cappella “San Camillo de Lellis” al piano terra dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, sarà guidata – spiegano dalla diocesi – dal cappellano don Gerardo Diglio e sarà presente la referente della Pastorale della salute diocesana, Marcella Coppa. Gli altri luoghi che saranno collegati sono la chiesa di Santa Maria del Suffragio a Roma, la chiesa San Vincenzo de’ Paoli (cappella del Policlinico) di Bari e la chiesa del presidio Molinette (Città della salute e della scienza) di Torino.

© Riproduzione Riservata

Quotidiano

Quotidiano - Italiano

Italia

Informativa sulla Privacy