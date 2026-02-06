Olimpiadi Milano-Cortina: Cuamm, un laboratorio per unire salute, prevenzione e movimento

(Foto Cuaam)

Oggi, 6 febbraio, nel giorno dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, prende il via a Venezia il laboratorio immersivo “Vivo Bene Experience” promosso dal Cuamm Medici con l’Africa. Realizzata insieme alla Regione Veneto e alle Ulss del territorio, l’iniziativa unisce salute, prevenzione e movimento. All’interno del container si è immersi in un ’esperienza visiva e sensoriale che traduce in emozione il percorso del “prendersi cura della propria salute” e accende un faro sull’importanza di corretti stili di vita. Il laboratorio immersivo proseguirà nei prossimi giorni verso Belluno e terminerà il suo viaggio a Verona, in occasione della conclusione dei Giochi. “I movimento è certo quello fisico – ha detto don Dante Carraro – indispensabile per prevenire per esempio malattie cardiovascolari, ma per noi come Cuamm significa anche uscire da se stessi e andare verso l’altro. L’incontro, il dialogo, l’accoglienza dell’altro determinano un futuro di pace, che è quello che dobbiamo costruire qui e in Africa”. Dal 5 febbraio, inoltre, è possibile candidarsi al percorso Junior Project Officer (Jpo), dedicato ai medici specializzandi che desiderano avvicinarsi al mondo della cooperazione sanitaria internazionale. Il programma prevede la partecipazione al corso “Formarsi per cooperare” e sei mesi di esperienza sul campo nei Paesi in cui il Cuamm opera, affiancando medici esperti e lavorando all’interno di strutture sanitarie locali.