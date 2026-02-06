Economia civile e di comunione: Play2000, domani e domenica in diretta dal Sermig di Torino il forum “La fraternità come via per la giustizia e la pace”

Play2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e inBlu2000, trasmetterà in diretta, sabato 7 e domenica 8 febbraio da Torino, presso il Sermig – Arsenale della pace, il forum “Economia civile e di comunione: la fraternità come via per la giustizia e la pace” con alcuni esperti del settore (Stefano Zamagni, Luigino Bruni, Leonardo Becchetti). Due giornate di incontro, confronto e progettazione condivisa – si legge in una nota dell’emettente della Cei – dedicate all’economia civile e di comunione promosse dall’Aipc, l’associazione italiana imprenditori per un’economia civile e di comunione. Si inizia domani, dalle 10 alle 11.15, con l’evento “Fraternità come necessità” per poi proseguire nel pomeriggio dalle 15.45 alle 16.30 con l’evento “Economia francescana ed economia civile” durante il quale Stefano Zamagni dialogherà con il prof. Oreste Bazzichi. Domenica 8 febbraio dalle 9 alle 9.30 in diretta l’evento “La fraternità come via per la giustizia e la pace” mentre dalle 15.15 alle 16 un approfondimento su ‘Mediterraneo, città e fraternità. L’economia biblica tra visione, istituzioni e storia viva” con il prof. Luigi Bruni. Tutti gli appuntamenti in diretta saranno successivamente disponibili on demand sempre su Play2000.

