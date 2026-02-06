Disagio giovanile: Bordignon (Forum famiglie), “prevenzione e alleanza educativa per contrastare esclusione e marginalità”

(Foto Forum associazioni familiari)

“Il disagio giovanile è un fenomeno sempre più diffuso e complesso che, come dimostrano anche i recenti fatti di cronaca, rischia di sfociare in episodi di violenza quando si intreccia con fattori di esclusione, marginalità sociale e con la carenza di presìdi culturali ed educativi sui territori. In questo contesto è fondamentale intervenire in modo preventivo, rafforzando le reti di prossimità e offrendo ai ragazzi opportunità concrete di relazione, crescita e partecipazione. Per questo guardiamo con favore alla misura contenuta nel disegno di legge che comprende le norme del cosiddetto pacchetto sicurezza nella parte che punta al potenziamento delle azioni educative e preventive sul disagio giovanile”. Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, in merito alle misure sul potenziamento delle azioni educative e preventive sul disagio giovanile previste dal disegno di legge. “La costituzione della rete territoriale dell’alleanza educativa, composta da nuclei familiari, scuola, associazioni e realtà sportive, rappresenta un passaggio significativo, perché riconosce il ruolo fondamentale e imprescindibile delle famiglie come primo soggetto educativo e le pone al centro di percorsi di co-progettazione dal basso, sostenuti anche attraverso una quota dei fondi assegnati al Dipartimento per la Famiglia. È una scelta – sottolinea Bordignon – che può contribuire a creare reti territoriali stabili e generative, valorizzando i Centri per la famiglia come presìdi di comunità e rafforzando la collaborazione tra scuola, istituzioni locali e realtà del territorio”. Per il presidente del Forum, “è fondamentale l’approccio di partenza che favorisce un protagonismo delle famiglie che non vanno semplicemente osservate come ‘luogo dei problemi’, ma attivate come ‘protagoniste del benessere’ sociale e promotrici della funzione socializzante primaria dei giovani cittadini”. Di qui il “sostegno” del Forum “all’iniziativa promossa dalla Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità”, e l’auspicio di “un rapido iter di approvazione del disegno di legge e una sua efficace attuazione, affinché le misure previste possano tradursi, anche con appropriate risorse economiche, in interventi concreti e duraturi a sostegno dei giovani e delle loro famiglie”.