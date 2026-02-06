Parlamento Ue: Gruppo Spinelli, manifesto per un’Europa federale. “È il momento di cambiare”

“Ora più che mai è chiaro che dobbiamo prendere decisioni coraggiose basate sulle nostre idee e sui nostri valori, che dobbiamo difenderli e non abbandonarli alle prime difficoltà”. Così comincia il Manifesto pubblicato dal Gruppo Spinelli, firmato da 87 di eurodeputati federalisti del Parlamento europeo. “Non prendendo decisioni coraggiose e accettando semplicemente troppe ‘piccole’ concessioni ci siamo ritrovati in uno stato di inerzia”, riflettono i federalisti, che affermano: “Questo è il momento del cambiamento”. E la direzione è chiara: “Un’Unione pienamente sovrana con un elevato livello di autonomia”, “una potenza geopolitica”. Il manifesto chiede quindi di “affrontare le nostre vulnerabilità strategiche per trasformarle in sovranità strategica, garantendo che l’Europa possa proteggere i propri valori, le proprie democrazie e i propri interessi senza eccessive dipendenze esterne”. Si chiede inoltre un sistema federale “capace di un processo decisionale rapido e democratico, radicato nel nostro modello socioeconomico unico” e quindi “un’interpretazione federalista del Trattato di Lisbona per superare la regola dell’unanimità in settori chiave”. Serve, più ampiamente, una riforma del Trattato dell’Ue “per consolidare questi cambiamenti”. Il riferimento di contesto è noto: l’attacco di Putin all’Ucraina da un lato e il cambiamento geopolitico dell’amministrazione Trump dall’altra; quindi “l’Europa si trova in un mondo sempre più ostile e si trova ad affrontare minacce senza precedenti alla sicurezza, integrità territoriale e sovranità”. Gli europei devono perciò “affrontare la vulnerabilità strategica e trasformarla in autonomia strategica”.

