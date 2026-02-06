Giornata del malato: Reggio Calabria, domani la veglia “L’olio della Consolazione e il Vino della Provocazione”

L’Ufficio di Pastorale della Salute, con la veglia di Preghiera “L’olio della Consolazione e il Vino della Provocazione”, che si terrà domani, sabato 7 febbraio (ore 16.30) nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, avvierà le Celebrazioni per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato. L’icona biblica del buon samaritano, a cui è ispirato il tema di quest’anno, offre molteplici spunti per una lettura sociale, culturale e cristiana sul tema della solidarietà e sulla sensibilità compassionevole verso chi soffre. La veglia sarà presieduta dall’arcivescovo, mons. Fortunato Morrone, e vedrà la Preghiera rivolta a invocare lo spirito “samaritano” su chi si occupa dei malati oggi in ogni contesto e situazione indicando le Comunità parrocchiali che quotidianamente sono presenti dove la malattia e la sofferenza incontrano la solitudine. Personale sanitario, Ministri della Comunione, Ministri della Consolazione e tutto il ricco mondo del Volontariato che rivolge il proprio servizio ai malati è stato invitato a unirsi alla preghiera. A dare un contributo alla riflessione sul tema della Giornata, sarà anche l’associazione Amici del Musical di Bocale, che con una breve rappresentazione evangelica narrerà la parabola del Buon Samaritano, attraverso musica, parole e gesti. A conclusione della veglia saranno consegnati i simboli dell’olio e del vino alle parrocchie della Zona pastorale di Gallico – Catone (che ospiterà la Celebrazione dell’11 febbraio), alle Uoc degli ospedali e delle strutture sanitarie del territorio diocesano e alle associazioni di volontariato del mondo della salute.

