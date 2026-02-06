Diocesi: mons. Marconi (Macerata) benedice il cantiere della chiesa di Santa Maria Assunta a Troviggiano di Cingoli

(Foto Diocesi di Macerata)

Benedizione del vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, per l’apertura del cantiere di lavoro presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Troviggiano di Cingoli. Questa mattina il vescovo “ha affidato al Signore i tecnici e gli operai e il buon esito del lavoro”, si legge in un comunicato; “ha inoltre chiesto alla comunità parrocchiale di accompagnare il cantiere con la preghiera”. I lavori consisteranno nella riparazione dei danni strutturali prodotti dal sisma del Centro Italia del 2016. “Trattandosi di un intervento di completamento, va segnalato che la programmazione delle celebrazioni liturgiche all’interno della chiesa non subirà variazioni”. La fine dei lavori è prevista indicativamente entro il mese di giugno 2026. Hanno partecipato alla cerimonia il parroco don Gabriele Crucianelli, don Marco Petracci e alcuni collaboratori pastorali insieme al sindaco Michele Vittori. In particolare, la diocesi “ringrazia l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per la preziosa collaborazione istituzionale e sul piano tecnico-amministrativo”.