Spagna: medici cattolici, congresso a Madrid. Focus su difesa della vita e impegno professionale

L’associazione spagnola dei medici cattolici “Jérôme Lejeune” celebra a Madrid il suo secondo congresso nazionale il 6 e 7 febbraio presso l’Università Francisco de Vitoria. Titolo del convegno: “Al servizio della vita: scienza, coscienza e vocazione medica”. In un comunicato stampa l’organizzazione informa che “dopo il successo del primo incontro nazionale, questo secondo congresso riunirà nuovamente medici e professionisti del settore sanitario con l’obiettivo di approfondire i fondamenti scientifici, etici e vocazionali della pratica medica, ponendo al centro la difesa della vita umana, l’eccellenza professionale e l’impegno della coscienza del medico”. Il congresso si propone come uno spazio di formazione, riflessione e dialogo, “dove saranno affrontate alcune delle principali sfide attuali della medicina da una rigorosa prospettiva scientifica e da un’antropologia cristiana, promuovendo una pratica medica pienamente umana al servizio del paziente”, continua il comunicato. “La vocazione medica non può essere compresa senza il servizio alla vita in tutte le sue fasi”. Nel corso di due giornate sono previste conferenze, tavole rotonde e testimonianze con la partecipazione di medici specialisti, esperti di bioetica e professionisti di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale. Tra i temi che saranno affrontati spiccano la conciliazione tra maternità, famiglia ed esercizio della medicina, il rapporto medico-paziente e il ruolo della fede nella pratica clinica, la difesa della vita in contesti di particolare vulnerabilità.

