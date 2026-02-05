Diocesi: Oppido, firmata una convenzione con le Istituzioni per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale

Foto Diocesi Oppido Mamertina-Palmi

Una convenzione per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale è stata firmata oggi tra la prefettura di Reggio Calabria, la diocesi di Oppido Mamertina-Palmi ed il Comune di Oppido Mamertina. La firma di questa convenzione rappresenta “un passaggio significativo per il nostro territorio e un segno concreto di collaborazione tra istituzioni civili ed ecclesiali”, ha detto il vescovo Giuseppe Alberti aggiungendo che come Chiesa diocesana “accogliamo questa responsabilità nella consapevolezza che l’attenzione verso le persone più fragili, in particolare verso chi è costretto a lasciare la propria terra in cerca di protezione e dignità, è parte integrante della nostra testimonianza evangelica”. L’accoglienza – ha quindi sottolineato – “non è solo una risposta a un bisogno immediato, ma un percorso che chiama tutti – istituzioni, comunità locali e cittadini – a costruire relazioni fondate sul rispetto, sull’inclusione e sulla legalità. Auspichiamo che questo progetto possa diventare un’esperienza positiva di integrazione e di umanità condivisa, capace di generare fiducia e coesione sociale”. La Convenzione attua a livello locale l’Accordo quadro tra il ministero dell’interno e la Conferenza episcopale italiana, sottoscritto l’11 giugno 2025, finalizzato a rafforzare la cooperazione istituzionale in materia di accoglienza ed inclusione dei migranti. La convenzione firmata oggi prevede che la diocesi calabrese metta a disposizione l’immobile sito in quel comune da destinare all’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. L’apertura del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) sarà preceduto da una procedura ad evidenza pubblica, a cura della Prefettura, per l’individuazione dell’operatore economico che, in regime di locazione con la diocesi provvederà all’allestimento e alla gestione del centro.