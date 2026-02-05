Salute: Amci, sabato convegno sulla presenza femminile in medicina

“Problematiche e prospettive della presenza femminile in medicina”: questo il tema di un convegno promosso dall’Associazione Medici Cattolici Italiani, che si terrà il prossimo 7 febbraio a Roma, alla Casa Bonus Pastor. “Un secolo fa – osserva Stefano Ojetti – le donne medico, in Italia, rappresentavano una percentuale estremamente bassa in ambito sanitario, poi il loro numero ha iniziato ad aumentare e da tempo appare in costante crescita al punto che attualmente le donne sono la maggioranza tra i medici under 50 (circa il 60%), mentre superano gli uomini nella fascia d’età 40-49 anni. Complessivamente oggi costituiscono oltre il 50% dei medici sotto i 70 anni. In considerazione di questa significativa presenza – aggiunge – sotto la mia presidenza abbiamo creato una sezione dedicata specificamente alla riflessione sulla presenza delle donne in medicina”, affidandone la responsabilità a Alessandra Fierabracci, ideatrice del convegno medico dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Con questo incontro l’Amci si propone di richiamare l’attenzione e proseguire la riflessione sulle donne medico indagando lo “straordinario” contributo da loro offerto al mondo della cura, analizzando le migliori strategie per superare alcune difficoltà che incontrano nell’esercizio della professione auspicando che questo convegno possa anche aiutare le giovani che, con “slancio e convinzione, manifestano il desiderio di impegnarsi nel mondo della medicina”. Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di Roma, cui si aggiungeranno quelli dell’Ordine dei Medici di Roma, della Rettrice dell’università La Sapienza, Antonella Polimeni, e del Past President dell’Amci, Vincenzo Saraceni. Ad introdurre i lavori saranno le relazioni di Stefano Ojetti e Alessandra Fierabracci. Nella prima parte del convegno, moderato da Concetta Laurentaci, Presidente dell’Associazione Donne Medico, Mariella Enoc, già presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, offrirà una riflessione dal titolo: “Il ruolo della donna in medicina: innovazione e responsabilità sociale”. Costanza Cavuto, direttrice sanitaria dell’IFO, esaminerà il tema “Professionalità femminile in Sanità e conciliazione famiglia-lavoro”. Nella seconda parte la storica Lucetta Scaraffia rifletterà sul “ruolo femminile fra cura, responsabilità e autorevolezza” mentre Sveva Avveduto, già direttore dell’Istituto di Ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, svolgerà un intervento sul tema “Da studentesse a dottoresse: percorsi di studio e lavoro tra dati e stereotipi”. Le conclusioni saranno tratte da Alessandra Fierabracci.

