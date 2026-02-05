Leone XIV: “tanti bambini vivono in povertà e subiscono abusi”

“Ricordiamo nella preghiera i bambini, specialmente quelli che soffrono e che non hanno i mezzi necessari per vivere”. Con queste parole, pronunciate a braccio, il Papa ha concluso l’udienza al Comitato organizzatore dell’iniziativa “From Crisis to Care: Catholic Action for Children”. “È veramente una tragedia che i bambini ei giovani del nostro mondo, che Gesù voleva venissero a lui, siano così spesso privati della cura e dell’accesso alle necessità basilari della vita”, ha esordito Leone XIV nel suo discorso in inglese: “Purtroppo, la situazione dei bambini oggi non è migliorata durante l’anno passato, e è spesso fonte di profonda preoccupazione apprendere la mancanza di progressi nella protezione dei bambini dal pericolo”. Per il Papa, “bisogna chiedersi se gli impegni globali per lo sviluppo sostenibile siano stati messi da parte, quando vediamo nella nostra famiglia umana globale che così tanti bambini vivono ancora in estrema povertà, subiscono abusi e sono forzatamente sfollati, per non parlare del fatto che mancano di un’adeguata istruzione e sono isolati o separati dalle loro famiglie”. Di qui l’apprezzamento ai presenti per l’impegno a “sviluppare vie concrete per affrontare le preoccupazioni sorte nel Summit sui Diritti dei bambini”: “Voi parlate per coloro che non hanno voce. È un compito molto nobile. Tenetelo a mente, quando sorge la tentazione di scoraggiarvi a causa di iniziative fallite, della mancanza di interesse degli altri o della sensazione che la situazione non stia migliorando”. “Focalizzarsi sui bisogni trasversali dei bambini, che può facilmente passare inosservato quando l’attenzione è concentrata su un solo ambito di bisogno”, l’altro invito del Pontefice, che ha esortato i presenti a “trovare modi per lavorare insieme con maggiore armonia affinché i bambini ricevano cure equilibrate, considerando il loro benessere fisico, psicologico e spirituale”.

