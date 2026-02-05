Diocesi: Chiavari, fino all’8 febbraio a Rapallo la mostra itinerante dedicata a Sammy Basso

Sarà visitabile fino all’8 febbraio, presso la basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo, la mostra itinerante “Sammy Basso. Heart up!”, dedicata a una delle figure più luminose e significative del nostro tempo, soprattutto per le nuove generazioni. L’iniziativa è promossa dalla Pastorale giovanile della diocesi di Chiavari in collaborazione con la Fondazione OasiApp. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, con ingresso libero, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

“Sammy Basso, giovane affetto da progeria, è stato un testimone straordinario di amore per la vita, passione per la conoscenza e speranza concreta”, viene ricordato in una nota della diocesi: “Laureato in Scienze naturali, appassionato di ricerca scientifica e profondamente credente, Sammy ha mostrato come scienza e fede possano dialogare, sostenersi e illuminarsi a vicenda. La sua vita è stata un messaggio potente: non negare la fatica, ma attraversarla con intelligenza, coraggio e gioia”.

La mostra, attraverso pannelli con testi e immagini, accompagna i visitatori a “scoprire la forza di un giovane che ha saputo trasformare la fragilità in testimonianza, la malattia in vocazione, il limite in apertura agli altri. È un messaggio particolarmente attuale per i giovani, ai quali Sammy continua a dire che vale la pena vivere con intensità, studiare, amare e sognare”.

