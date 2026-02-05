Israele: Tel Aviv, conferenza dei direttori degli Uffici esteri del ministero del Turismo. Approfondite novità turistiche

(Credits Shlomi Amsalem)

Si è svolta a Tel Aviv la conferenza dei direttori degli Uffici esteri del ministero del Turismo israeliano. Dal 25-29 gennaio circa 50 partecipanti, provenienti da 17 Paesi – direttori, i loro team e alcuni rappresentanti delle agenzie di pubbliche relazioni degli uffici – hanno approfondito le novità turistiche in Israele, incontrato tour operator locali e assistito a conferenze professionali sul branding di Israele e sulle sfide che il turismo internazionale deve affrontare in questo periodo complesso, in linea con la politica del ministero del Turismo, guidato da Haim Katz. La strategia del ministero, si legge in un comunicato dell’Ufficio italiano del Turismo israeliano, “si concentra sul rinnovamento del posizionamento del marchio Israele sulla scena internazionale, sull’espansione delle partnership strategiche con le piattaforme leader e sull’implementazione di strumenti digitali avanzati basati sull’intelligenza artificiale per migliorare i processi di lavoro e il marketing” come ribadito dal direttore generale del ministero del Turismo, Michael Izhakov. I lavori hanno visto impegnati i partecipanti in lezioni professionali su marketing, branding e pubbliche relazioni tenute da esperti leader del settore e in meeting con i rappresentanti delle principali compagnie aeree. Non sono mancate visite, presentazioni e tour ai principali siti turistici di Tel Aviv. La conferenza si è chiusa con un incontro presso la residenza del presidente di Israele, Isaac Herzog.