Maltempo: Protezione civile, “ancora temporali e forti venti. Allerta arancione su Lazio e Calabria, gialla in tredici Regioni”

“Un’ulteriore perturbazione atlantica, in arrivo dalle coste francesi sul Mar Mediterraneo occidentale, interesserà l’Emilia-Romagna e gran parte delle Regioni centro-meridionali dell’Italia, andando a determinare una fase perturbata con piogge diffuse, in estensione da ovest verso est, associate ad un rinforzo della ventilazione, prevalentemente dai quadranti occidentali”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla notte di oggi, giovedì 5 febbraio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 6 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio, allerta arancione su parte del Lazio e della Calabria, allerta gialla sulle Regioni centro-meridionali, su alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia-Giulia e gran parte dell’Emilia-Romagna.

