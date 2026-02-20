Papa a Lampedusa: Don Bosco 2000, “la Chiesa torna a stare con noi nel solco di Cristo”

L’associazione Don Bosco 2000 accoglie con “profonda commozione” l’annuncio della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa per il prossimo 4 luglio. “In un tempo in cui chi fa accoglienza viene trattato come un criminale, in cui siamo dalla parte minoritaria della narrazione dominante, questa visita è per noi un segno potente: la Chiesa non ci ha abbandonato. La Chiesa sta con noi nel solco di Cristo”, dichiara Agostino Sella, presidente dell’associazione. Il 21 settembre 2023, il presidente Mattarella “venne a trovarci nelle nostre sedi di Piazza Armerina, visitò i nostri centri, incontrò i ragazzi migranti e gli operatori”. In quella occasione disse che “le regole di Dublino sui migranti sono preistoria”. “Quella visita – spiega Sella – fu per noi un momento di riscatto morale”: “Ora, a tre anni di distanza, Papa Leone XIV sceglie Lampedusa. Per noi che ogni giorno asciughiamo lacrime, curiamo ferite invisibili, accompagniamo giovani traumatizzati, sapere che il Papa viene a Lampedusa significa: non siamo pazzi, non siamo ingenui, non siamo criminali. Siamo dalla parte giusta della storia, quella del Vangelo”. L’associazione Don Bosco 2000 gestisce 17 centri di accoglienza in Sicilia, alcuni sono in beni confiscati alla mafia. Circa 120 gli operatori di cui oltre un terzo sono ex beneficiari diventati mediatori culturali ed educatori, che si prendono cura dei migranti. La visita del Papa a Lampedusa “riaccende la speranza, spinge a continuare su questa strada perché oggi c’è bisogno di un governo intelligente dei flussi, di gestire l’emergenza con compassione e giustizia. Noi non siamo buonisti, siamo realisti”, conclude Sella: “sappiamo che chiudere i porti, criminalizzare le Ong, trattare esseri umani come pacchi da rispedire non è la soluzione. È solo disumanità”.

