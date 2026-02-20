Religione e cultura: Roma, questa sera un incontro pubblico

“Religione, cultura e spazio pubblico”: questo il tema di un incontro che si svolgerà questa sera, alle 20, a Roma (viale delle Belle Arti, 8), presso l’Icef, Iniziative culturali, educative e familiari. All’incontro intervengono l’ambasciatore di Romania presso la Santa Sede, George Bologan, la costituzionalista Giovanna Razzano dell’Università “La Sapienza” di Roma, lo storico delle dottrine politiche Flavio Felice dell’Università del Molise e il dirigente pubblico e saggista Mario Ciampi. A moderare il confronto sarà Federico Piana, giornalista dell’Osservatore Romano.

