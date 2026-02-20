Progetto Policoro: mons. Sigalini (ideatore), “prima di evangelizzare i giovani, ascoltiamoli e aiutiamoli a progettare la vita”

(Foto Sir)

“Per evangelizzare è fondamentale parlare delle reali problematiche dei giovani, aiutandoli a sviluppare un progetto di vita”. Lo ha detto, a margine del convegno nazionale “Tra memoria e futuro”, a Roma, mons. Domenico Sigalini, vescovo emerito di Palestrina, fra gli ideatori dello stesso Progetto Policoro, nato nel 1995. “Ricordo – ha aggiunto – come la ricerca del lavoro dei giovani fosse una cosa molto nuova per me. Venivo da una Regione, la Lombardia, in cui il lavoro c’era, i ragazzi saltavano la scuola per andare a lavorare nei cantieri”. Oggi “bisogna assolutamente mettere in atto – prima di cominciare ad evangelizzare – l’ascolto e poi parlare della loro vita, dei loro problemi, delle loro iniziative. Li dobbiamo aiutare a sfociare in una progettualità, perché il Vangelo è sempre un progetto di vita”.