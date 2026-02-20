Referendum giustizia: Rimini, stasera incontro pubblico informativo

In preparazione al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, la diocesi di Rimini organizza un incontro pubblico per informare e aiutare la comunità a comprendere il tema e le possibilità di scelta offerte dal quesito. Appuntamento questa sera, alle 21, presso la Sala Manzoni della Curia riminese (via IV Novembre 37, centro storico). L’evento, proposto dall’Ufficio diocesano di Pastorale sociale con il Servizio diocesano per il Progetto culturale e l’Istituto di Scienze religiose “A. Marvelli”, non si pone come un incontro con finalità di propaganda sul tema della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici proposta dal referendum, ma come strumento formativo e informativo per le comunità parrocchiali e aggregazioni laicali, in particolare per i gruppi giovani e giovanissimi che si accostano per la prima volta al voto. “L’obiettivo della serata – sottolinea la diocesi di Rimini – è quello di aiutare a comprendere la questione oggetto di referendum, capire lo strumento stesso del referendum e sensibilizzare così alla partecipazione democratica pienamente libera (perché informata) quale diritto-dovere di cittadini degni del Vangelo”. L’incontro vedrà l’intervento di Stefano Beltrami, docente di Discipline giuridiche ed economiche presso l’Istituto Valturio di Rimini, per spiegare dal punto di vista tecnico lo strumento del referendum e, a seguire, saranno presentate le diverse possibilità di scelta: ad esporre le ragioni del “sì” Alessandro Sarti, responsabile dell’Osservatorio Nazionale dell’Unione delle Camere Penali Italiane ‘Scienza, Processo e Intelligenza Artificiale’, mentre per le motivazioni del “no” Stefano Celli, vicesegretario generale dell’Associazione nazionale magistrati. Modera Giorgio Tonelli, giornalista riminese, già caporedattore della testata regionale Rai.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /