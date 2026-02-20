Ambiente: Cauteruccio (Greenaccord), “solo costruendo ponti e assumendoci una responsabilità condivisa possiamo generare un futuro credibile”

(Foto Greenaccord)

“In un tempo segnato da conflitti, crisi climatiche e incertezze geopolitiche, abbiamo bisogno di ricostruire un orizzonte comune. L’ecologia integrale non è uno slogan, ma una visione che tiene insieme ambiente, giustizia sociale, economia e spiritualità. Con questo Forum vogliamo offrire ai giornalisti e alle istituzioni uno spazio di dialogo autentico tra Europa e America, ma anche tra Occidente e Asia, tra tecnologia e cultura. Solo costruendo ponti e assumendoci una responsabilità condivisa possiamo generare un futuro credibile per le nuove generazioni”. Lo dichiara Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord, presentando il XVII Forum internazionale dell’informazione per la salvaguardia della natura, promosso da Greenaccord Ets e in programma a Treviso dal 18 al 21 marzo con il titolo “Building Future Together – Un’umanità nuova con sete di futuro”.

“In un mondo lacerato dalla violenza e dalla prepotenza, avvertiamo il bisogno di tornare a frequentare la gentilezza e la convivialità delle differenze. Il nuovo Forum internazionale di Greenaccord – sottolinea il segretario generale dell’organizzazione, Giuseppe Milano – non nasce con la sola ambizione di raccontare la complessità contemporanea, tra innovazioni straordinarie e relazioni internazionali virtuose, ma anche e soprattutto di provare a costruire insieme una diversa visione di società, più giusta e inclusiva, in cui la giustizia sociale e ambientale siano saldate nella pace e nella prosperità intergenerazionale e crossterritoriale”.