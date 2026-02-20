Chiese Abruzzo-Molise: oggi a Guardiaregia convegno su “Turismo lento, esperienziale, cooperativo e rigenerativo”

Sarà dedicato a “Turismo lento, esperienziale, cooperativo e rigenerativo: fattore di sviluppo dei territori” il convegno che si terrà in mattinata presso il Centro Visite “La Ramegna” di Guardiaregia per iniziativa della Conferenza episcopale abruzzese e molisana in collaborazione con Confcooperative Molise e l’Ufficio per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero e oratori della Ceam. L’iniziativa – si legge in una nota – intende offrire un momento di riflessione e confronto sul ruolo del turismo sostenibile e cooperativo come leva di crescita economica, sociale e culturale delle aree interne, valorizzando il patrimonio naturale, spirituale e umano dei territori dell’Abruzzo e del Molise.

Dalle 10.30 interverranno per i saluti istituzionali il sindaco di Guardiaregia, Fabio Iuliano, e mons. Biagio Colaianni, arcivescovo di Campobasso-Bojano. Seguirà la presentazione sul tema “Il turismo cooperativo come modello di sviluppo territoriale” a cura di Gabriele Di Blasio, che introdurrà i lavori della tavola rotonda, alla quale prenderanno parte Riccardo Terriaca, presidente di Confcooperative Molise, Antonio Marascia, presidente di Confcooperative Abruzzo, John Forcone, del Parco nazionale della Maiella e responsabile del Cammino del Grande Celestino V, Andrea Boggia, presidente del Comitato di gestione del Parco nazionale del Matese, e Andrea Lombardi, presidente di Federcammini. Per le 12.30 è prevista la riflessione conclusiva affidata a mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva e delegato della Ceam per la Pastorale del turismo. La mattinata si concluderà alle 13 con un’esperienza di turismo cooperativo, attraverso un momento di convivialità e degustazione di prodotti tipici offerti dalle cooperative aderenti a Confcooperative Molise.

