Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali da Nord a Sud. Allerta arancione in Toscana, gialla in undici Regioni”

“La profonda saccatura atlantica, attualmente posizionata su parte delle Regioni nord-occidentali italiane, tenderà a spostarsi verso Sud-Est e interesserà, nella giornata di domani, il Centro-Nord e parte del Sud, con fenomeni più intensi e frequenti lungo il versante tirrenico peninsulare”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, giovedì 8 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania settentrionale e sui settori interni ed appenninici di Abruzzo e Molise”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica”.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre, allerta arancione in Toscana. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Campania, Basilicata e sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /