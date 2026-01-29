Terra Santa: Gerusalemme, nominata la nuova abbadessa delle clarisse

(Foto Clarisse)

Madre Maria di Nazareth Munganyiki è la nuova abbadessa delle Clarisse di Gerusalemme. È questo l’esito del capitolo elettivo della comunità, svoltosi questa mattina, 29 gennaio. Nominate anche la Vicaria e la Discreta nelle figure, rispettivamente, di suor Maria Assumpta Nyiraneza e suor Maria Roberta Cozzolino. Il monastero santa Chiara a Gerusalemme sorge nel quartiere di Talpiot, sulla via che dalla Città vecchia di Gerusalemme porta a Betlemme. Nel cuore – anche geografico – dei Luoghi Santi. La fraternità ha un volto internazionale, con sorelle provenienti dall’Italia, dal Rwanda, dalla Francia, dal Brasile e dall’Argentina. Nella Città santa, “le sorelle desiderano essere una piccola presenza di Chiara e del suo carisma. Memoria orante di Gesù, del mistero della sua incarnazione, del dono della sua vita per la vita del mondo”.