Associazioni: Azione cattolica, ad Assisi dal 2 al 5 febbraio il convegno nazionale degli assistenti “Voi stessi date loro da mangiare”

Dal 2 al 5 febbraio, ad Assisi, presso la Domus Pacis, si terrà il convegno nazionale degli assistenti regionali, diocesani e parrocchiali di Azione cattolica, dal titolo “Voi stessi date loro da mangiare” (Mt 14,16). Un appuntamento che riunisce presbiteri e vescovi impegnati nel servizio dell’assistenza ecclesiale per riflettere sul ministero dell’assistente dentro una Chiesa sinodale, missionaria e corresponsabile, nel solco del Cammino sinodale delle Chiese in Italia.

Al centro dei lavori, il tema degli “Assistenti pro-vocati dallo stile sinodale”, articolato attorno alle parole-chiave comunione, partecipazione e missione, con uno sguardo alle alleanze ecclesiali ed educative come forma concreta di corresponsabilità. Il convegno intende rileggere il rinnovamento ecclesiale sollecitato dal processo sinodale, valorizzando ministeri e carismi a partire dalla vocazione battesimale e ponendo al centro la relazione con Cristo e l’attenzione alle persone e alle comunità.

Il convegno si aprirà lunedì 2 febbraio con l’introduzione di mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica italiana, seguita da “Testimonianze dal Cammino sinodale delle Chiese in Italia” di Sofia Livieri, membro del Comitato nazionale, Claudio Di Perna, referente regionale Lazio, e Carmelo La Magra, presbitero dell’arcidiocesi di Agrigento. A seguire la riflessione “Per una Chiesa in stile sinodale”, con gli interventi di Giorgio Nacci, docente di Teologia morale fondamentale presso la Facoltà Teologica Pugliese, e Ivana Pais, docente di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. In serata, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, e alla Porziuncola si terrà un momento di spiritualità guidato da mons. Domenico Sorrentino, amministratore apostolico di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno.

La giornata di martedì 3 febbraio sarà dedicata al tema della comunione. In serata, la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco sarà presieduta dal card. Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le basiliche papali di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Il tema della partecipazione sarà al centro dei lavori di mercoledì 4 febbraio. Nel pomeriggio, lo sguardo si allargherà alla missione. In serata, la celebrazione eucaristica nella basilica di Santa Maria degli Angeli sarà presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.

Il convegno si concluderà giovedì 5 febbraio con un dialogo dedicato alle “Alleanze costruite in stile sinodal”e, che vedrà dialogare Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, mons. Claudio Giuliodori, Roberta Vincini, presidente del Comitato nazionale Agesci, Francesco Scoppola, presidente del Comitato nazionale Agesci, e Andrea Turchini, assistente ecclesiastico generale Agesci, a sottolineare il valore della collaborazione tra associazioni e realtà educative, in particolare tra Azione cattolica e Agesci. La celebrazione eucaristica conclusiva nella Basilica di Santa Maria degli Angeli sarà presieduta da mons. Claudio Giuliodori.

