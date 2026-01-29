Diocesi: Avezzano, sabato a Celano testimonianza del card. Ernest Simoni “Libero in Cristo”

“Libero in Cristo. Da 28 anni di lavori forzati in Albania a cardinale”. Questo il titolo dell’incontro che sabato 31 gennaio vedrà protagonista, a Celano, presso la parrocchia del Sacro Cuore, il card. Ernest Simoni. Dalle 15.30 il porporato, su iniziativa del parroco don Gabriele Guerra, offrirà la sua testimonianza di sacerdote perseguitato e incarcerato dalla dittatura comunista di Enver Hoxha in Albania. “La sua nomina cardinalizia – si legge in una nota della diocesi di Avezzano – è un riconoscimento per tutti i martiri e i cattolici perseguitati nella sua terra. Secondo albanese a ricevere la porpora, Simoni ha commosso il mondo e, in particolare, Papa Francesco quando, il 21 settembre 2014, nella cattedrale di Tirana, ha raccontato davanti al Pontefice le violenze e le vessazioni subite per ventisette anni durante la dittatura comunista”.

Al termine della testimonianza, il porporato presiederà la celebrazione eucaristica.

