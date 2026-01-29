Spiritualità: Roma, domenica preghiera e visita guidata alle Camerette di Sant’Ignazio di Loyola

Esistono posti a Roma dove un luogo aiuta a conoscere qualcuno e se stessi, sospesi tra la storia e la più profonda spiritualità. Uno di questi è al civico 45 di Piazza del Gesù. Qui, domenica 1° febbraio, dalle 16 alle 18, si vivrà l’opportunità di varcare la soglia delle Camerette di Sant’Ignazio di Loyola per un pomeriggio di preghiera guidata e scoperta.

Non si tratta di un semplice tour museale, ma di un’immersione negli spazi dove il primo generale della Compagnia di Gesù visse per quindici anni, lavorando instancabilmente fino al suo ultimo respiro nel luglio del 1556. In queste stanze, Ignazio scrisse le Costituzioni dell’Ordine e inviò oltre 7.000 lettere ai suoi compagni in missione in tutto il mondo.

Le stanze sono rimaste pressoché intatte, conservando quell’austerità accogliente che riflette l’anima del Santo. Il percorso verso le camerette prevede la visione delle incisioni di Peter Paul Rubens che narrano la vita di Ignazio, dalla ferita di Pamplona alla conversione, il passaggio per il corridoio di fratel Pozzo, perla della pittura prospettica barocca gesuitica, per la Terrazza della Contemplazione, con l’affaccio dalla piccola finestra dove Ignazio passava le notti a contemplare il cielo stellato, cercando ispirazione divina, la visita al Luogo del Passaggio, la stanza più grande, un tempo dedicata agli ospiti e oggi cappella dove è custodito il Santissimo. È proprio qui che il Santo fu trasferito durante la sua ultima malattia e dove rese l’anima a Dio, davanti al quadro della Sacra Famiglia che ancora oggi adorna l’altare.

Come sottolinea Francesca Giani, coordinatrice di Itinerari Ignaziani, “visitare la casa di qualcuno ci rivela tratti profondi della sua persona. In queste stanze semplici e austere, diventa naturale pregare e ritrovare conforto”.

L’evento è promosso da Itinerari Ignaziani, l’organizzazione dedicata alla valorizzazione dei luoghi legati al carisma di Sant’Ignazio. Per scoprire il calendario completo delle attività, potete consultare il sito ufficiale di Itinerari Ignaziani.

L’ingresso è libero, previa prenotazione obbligatoria a info.itinerari.ignaziani@gmail.com. Info: https://itinerari-ignaziani.net.

