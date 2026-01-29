Leone XIV: a Dottrina della Fede, “dignità di ogni essere umano gravemente messa in pericolo dalle guerre”

“L’infinita dignità di ogni essere umano” è oggi “gravemente messa in pericolo, in particolare dalle guerre in corso e da un’economia che mette al primo posto il profitto”. Lo ha detto il Papa, ricevendo in udienza i partecipanti alla sessione plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede. “Vostro compito è offrire chiarimenti circa la dottrina della Chiesa, mediante indicazioni pastorali e teologiche in merito a questioni spesso assai delicate”, ha ricordato Leone XIV, citando i documenti pubblicati dal Dicastero negli ultimi due anni, tra cui la Dichiarazione Dignitas infinita, “che ha ribadito l’infinita dignità di ogni essere umano, oggi gravemente messa in pericolo, in particolare dalle guerre in corso e da un’economia che mette al primo posto il profitto”, e le le Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, “che hanno consentito di risolvere casi relativi a tali eventi, tra i quali quello attinente all’esperienza spirituale di Medjugorje, a cui è stata specificatamente dedicata la Nota ‘La Regina della Pace‘”. “Tanto lavoro gioverà certamente molto alla crescita spirituale del santo e fedele Popolo di Dio”, ha assicurato Leone: “Nel contesto di cambiamento d’epoca che stiamo vivendo, esso offre infatti ai fedeli una parola pronta e chiara da parte della Chiesa, specialmente in merito ai molti nuovi fenomeni che si affacciano sulla scena della storia. Dà inoltre preziosi orientamenti ai vescovi per l’esercizio della loro azione pastorale, come pure ai teologi, nel loro servizio di studio e di evangelizzazione”.

