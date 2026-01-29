Oratori lombardi: “Un tempo per crescere”, il 31 gennaio convegno regionale a Bergamo

Odielle (Oratori diocesi lombarde) ha predisposto il Convegno regionale che si terrà sabato 31 gennaio presso il Teatro Qoelet di Bergamo (via Leone XIII, 22) dal titolo “Oratorio: un tempo per crescere”. L’incontro “rappresenta una preziosa occasione di confronto e di condivisione della visione educativa, pensata – precisa una nota – per leggere insieme il presente, accogliere le sfide che si presentano e rilanciare il servizio degli oratori sul nostro territorio”. Nel programma figura fra l’altro la presentazione del report “Oratori lombardi e disagio adolescenziale”, esito di un progetto di ricerca triennale coordinato da Odielle in collaborazione con Pierpaolo Triani, docente ordinario dell’Università Cattolica e altri esperti. Interverranno il prof. Triani e don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile, in dialogo con una realtà oratoriana protagonista della ricerca;

Quindi presentazione della nuova linea grafica regionale “Il tuo oratorio, il tuo tempo” con l’ideatore Maurizio Castrezzati. A seguire la firma del nuovo accordo triennale tra Confcooperative e Odielle, con la partecipazione di Valeria Negrini, presidente Confcooperative Federsolidarietà Lombardia, e dei presidenti delle cooperative lombarde. “L’accordo prevede la condivisione di buone pratiche, la promozione della formazione degli educatori e lo sviluppo di progetti comuni, con particolare attenzione alle realtà più fragili”.

Infine conclusioni di mons. Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano e delegato della Conferenza episcopale lombarda per la pastorale giovanile regionale.

