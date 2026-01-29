Denatalità: Piacenza, domani il convegno “Aziende in rete. Più famiglia. Più futuro. Buone pratiche di welfare aziendale ai tempi della crisi demografica”

Foto Calvarese/SIR

Il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione inizia a mordere territori e aziende, che faticano sempre di più a trovare e trattenere giovani talenti. Ma c’è una soluzione a portata di mano: rendere il luogo di lavoro e il territorio più attrattivo con politiche familiari di conciliazione, parità e inclusione, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone e sostenere i progetti di vita dei giovani e delle famiglie. Aumentando la produttività e i ricavi.

Se ne parlerà domani, venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 15, a Piacenza, alla Sala Convegni G. Piana dell’Università Cattolica nel corso del convegno dal titolo: “Aziende in rete. Più famiglia. Più futuro. Buone pratiche di welfare aziendale ai tempi della crisi demografica”.

L’evento è organizzato da Anfn in collaborazione con Elfac (European large family confederation), la Federazione delle associazioni europee rappresentative delle famiglie numerose, il Forum delle associazioni familiari, Confindustria e Cna Piacenza, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

Il convegno, organizzato in vista del lancio della rete europea delle Aziende Family friendly l’11 febbraio a Bruxelles, intende presentare esempi pratici di welfare aziendale che, migliorando la qualità della vita dei dipendenti, contribuiscono alla crescita del capitale sociale sul territorio e in azienda, secondo lo spirito della rete internazionale capace di generare innovazione, sviluppo e nuove opportunità. A moderare l’evento sarà Nicoletta Marenghi, giornalista dell’Editoriale Libertà di Piacenza.

Tra gli interventi: Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza; Nicoletta Corvi, assessora al Welfare e alle politiche familiari di Piacenza; Alfredo Caltabiano, presidente dell’Associazione nazionale famiglie numerose; Regina Maroncelli, vicepresidente di European Large Families Confederation, Maria Angela Spezia, vice presidente Confindustria di Piacenza; Mario Lucenti, direttore di Compagnia delle Opere in Emilia, e sindacalisti di Cgil, Cisl ed Uil.