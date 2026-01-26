Servizio universale Poste: Fisc e San Paolo incontrano il ministro Urso, “garantire il pluralismo informativo”

(Foto FISC)

I giornali diocesani della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), con la vicepresidente Chiara Genisio, e il Gruppo editoriale San Paolo, con l’amministratore delegato e direttore di Famiglia Cristiana Stefano Stimamiglio, hanno incontrato oggi al Mimit il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Lo rende noto la Fisc. Nel pomeriggio, nella sede del ministero in via Veneto a Roma, hanno condiviso “le preoccupazioni legate al rinnovo del servizio universale delle Poste”, elemento vitale per raggiungere con puntualità i lettori in tutto il Paese. Hanno inoltre segnalato “il perdurare di disservizi e inefficienze che si verificano nella consegna dei giornali” in varie zone dal Nord al Sud d’Italia. Il ministro Urso, “molto disponibile al dialogo”, ha rassicurato sul suo impegno per “garantire il pluralismo informativo”.​​​​​​​​​​​​​​​​