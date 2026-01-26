Editoria: Univ. Cattolica, in libreria “Lavorare in editoria oggi”. Di Giampaolo, “un mondo in continuo movimento”

“L’editoria libraria è un mondo in continuo movimento, che affronta nuove e vecchie sfide, animato da nuovi modi di leggere, produrre, comunicare e vendere contenuti; una macchina complessa e articolata, in cui operano tanti ruoli diversi, spesso poco conosciuti”. Così Paola Di Giampaolo, docente nei Master in editoria dell’Università Cattolica, presenta il volume “Lavorare in editoria oggi” (Editrice Bibliografica), guida pratica alle professioni del libro arricchita di focus, testimonianze e dati. Il saggio analizza trend, prodotti, comparti, ruoli, luoghi e modalità di lavoro, competenze e soft skill più richieste dalle aziende. “Un mondo – aggiunge l’autrice – che sta vivendo un forte ricambio generazionale, in cui creatività, visione d’insieme, desiderio di innovazione e solide conoscenze e competenze fanno la differenza”. Il volume, realizzato in collaborazione con gli allievi del Master professione editoria 2024-2025, nasce dall’esperienza di oltre trent’anni di studio e racconto delle professioni editoriali. È pensato per chi vuole entrare nel mondo editoriale, per chi ci lavora e per i lettori che vogliono conoscere il dietro le quinte. Integra indicazioni pratiche e uno spazio online con aggiornamenti.

