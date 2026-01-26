Mons. Crispino Valenziano: mons. Fragnelli (Trapani), “ci ha arricchito con il fascino di bellezza dell’arte cristiana”

“Il pensiero che un maestro come Crispino Valenziano ci ha lasciati crea un grande vuoto in quanti l’hanno conosciuto e anche in chi ne ha solo sentito parlare”. Così il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli ricorda mons. Valenziano, teologo e liturgista, tra i fondatori della Facoltà teologica di Sicilia e presidente della Fondazione “Accademia Via Pulchritudinis” che proprio sabato ha promosso un convegno a Cefalù alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Chiesa di Trapani – scrive il presule in un messaggio di cordoglio al vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante – condivide il dolore della Chiesa di Cefalù e di tutta la Sicilia per questa perdita. Ma la sua lezione di vita sacerdotale e di cultura liturgica continua a parlarci con i suoi libri e con le sue opere. Ci ha arricchito con il fascino di bellezza dell’arte cristiana, consegnato in particolare con gli interventi nella cattedrale. Lo ricordiamo al Padre della Misericordia. Lo accolga Cristo, il bel Pastore, e lo consegni alle braccia amorevoli della Tota pulcra, Maria nostra madre”. I funerali di mons. Valenziano si terranno domani martedì 27 gennaio nella Cattedrale di Cefalù. Il vescovo mons. Fragnelli – fa sapere la diocesi – non potrà partecipare perché impegnato ad Alcamo nelle celebrazioni del 50° anniversario della strage alla casermetta di Alcamo Marina.

