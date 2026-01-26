Giornalismo: Ucsi, Vincenzo Varagona rieletto presidente nel XXI Congresso nazionale di Torino

(Foto Ucsi)

“Un’Ucsi protagonista nel giornalismo e nella comunicazione, capace di dialogare con le istituzioni professionali e, allo stesso tempo, di continuare ad ascoltare la base regionale. Un’associazione chiamata a guidare una rivoluzione professionale che rimetta al centro la persona”. Questa la sfida che Vincenzo Varagona ha dichiarato di voler affrontare nel suo secondo mandato da presidente dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi). Il giornalista è stato infatti rieletto dal XXI Congresso nazionale dell’associazione tenutosi dal 23 al 25 gennaio al Sermig di Torino. Accanto a lui i tre vicepresidenti eletti sono Domenico Interdonato, Antonello Riccelli, Maria Luisa Sgobba. Della Giunta faranno parte anche Paola Springhetti (segretaria), Alessandro Zorco (amministratore), Giuseppe Delle Cave, Paolo Lambruschi, Alberto Lazzarini, Luisa Pozzar.

Quelli vissuti a Torino, viene evidenziato in un comunicato, sono stati giorni intensi, durante i quali i delegati congressuali provenienti dalle diverse Ucsi regionali, hanno anche approvato alcune rilevanti modifiche statutarie, aggiornando lo Statuto dell’associazione (l’ultimo approvato a Caserta 14 anni fa). In occasione della memoria liturgica di san Francesco di Sales, è stato anche conferito a don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, il premio “Emilio Rossi”, primo direttore del Tg1, vittima di un grave attentato delle Brigate Rosse e già presidente nazionale dell’Ucsi. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente Varagona e da Giuseppina Paterniti, già giornalista Rai.

Nel corso dei lavori del Congresso si è provveduto anche al rinnovo del Consiglio nazionale che per i prossimi 5 anni guiderà l’associazione. Ne fanno parte Claudio Baccarin (Veneto), Giustino Basso (Trentino Alto Adige), Elisa Battista (Piemonte), Sara Bessi (Toscana), Rita D’Addona (Molise), Danijel Devetak (Friuli Venezia Giulia), Francesca Di Palma (Liguria), Giuseppe Longo (Basilicata), Elena Lovascio (Umbria), Andrea Pala (Sardegna), Mariangela Parisi (Campania), Francesco Pira (Sicilia), Laura Simoncini (Sicilia), Angela Trentini (Abruzzo), Daniela Verlicchi (Emilia Romagna). A presidiare il Consiglio dei Garanti saranno invece Giovanni Bucchi (Emilia Romagna), Antonio Foti (Sicilia), Giulia Pigliucci (Lazio). Il Collegio dei Revisori dei conti sarà composto da Salvatore Catapano (Puglia), Giovanni Corso (Sicilia), Flaminia Vittoria Marinaro (Lazio), Piero Chinellato (Marche), Eugenio Montesano (Basilicata).