Diocesi: Reggio Calabria, il 29 gennaio la presentazione del libro “Rivoluzione famiglia”

La famiglia è luogo della cura, della generatività, dell’amore: ma di quali elementi ha bisogno per essere sé stessa e costituire una risorsa per il paese e per le comunità territoriali? A questi interrogativi ha cercato di dare una risposta il presidente nazionale delle associazioni familiari Adriano Bordignon attraverso la pubblicazione del libro “Rivoluzione famiglia” che sarà presentato – il 29 gennaio nel salone parrocchiale della Chiesa S. Sebastiano al Crocifisso – dall’Ufficio pastorale della famiglia della diocesi di Reggio Calabria -Bova, in collaborazione con il Forum Famiglie della Calabria e il Centro Comunitario Agape e consultori di ispirazione cristiana. L’autore delinea la famiglia come generatrice di capitale relazionale, produttrice di ricchezza e di servizi e promotrice di innovazione delle politiche familiari, tracciando un percorso di rivalutazione della famiglia come soggetto sociale fondamentale anche della collettività, si legge in una nota degli organizzatori dell’incontro che si inserisce nel programma delle iniziative che varie espressioni della comunità ecclesiale hanno programmato in preparazione della Giornata nazionale della vita (1° febbraio) promossa come ogni anno dalla Cei e che ha per tema “I bambini prima di tutto”. L’evento è parte del progetto nazionale “Casa” (Comunità, alleanze, solidarietà, accoglienza) che si sta realizzando in tutte le Regioni italiane per promuovere solidarietà familiare, affido e adozione nazionale e internazionale e che in Calabria è seguito dal Forum famiglie Calabria e dal Centro comunitario Agape. All’incontro interverranno l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone, il segretario del Consiglio pastorale della parrocchia del Crocifisso, Ettore Triolo, i coniugi Dominella e Giuseppe Fortugno responsabili della Pastorale familiare della diocesi reggina, Silvia e Giuseppe Alì della Pastorale regionale della famiglia, Claudio Venditti, presidente del Forum famiglie Calabria, Giulia Melissari, vicepresidente del Centro comunitario Agape, Gianni Trudu, psicologo coordinatore del progetto Genitori e insegnanti consapevoli, Roberto Pennisi, presidente regionale dei Consultori di ispirazione cristiana, Piergiuseppe Marcelli, presidente del consultorio “P. Raffa”. Seguirà la proiezione del video “La Calabria che accoglie” e testimonianze di genitori. Concluderà l’autore Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari.

