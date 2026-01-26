Maltempo: Fioravanti (Anci), “attivare raccolta fondi nazionale a sostegno delle amministrazioni colpite dal ciclone Harry”

“Una raccolta fondi su scala nazionale, tramite Anci, a sostegno delle amministrazioni colpite dal ciclone Harry. L’iniziativa punta a coinvolgere tutti i Comuni italiani che vorranno manifestare disponibilità e volontà di aiuto, offrendo un supporto concreto e immediato a quelle realtà ora in difficoltà”. È la proposta che il sindaco di Ascoli Piceno e presidente del Consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti, lancia in seguito ai danni causati nei giorni scorsi dal maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Esprimendo piena solidarietà e vicinanza alle amministrazioni e alle comunità colpite, Fioravanti rimarca che “queste calamità hanno prodotto un impatto durissimo sul tessuto economico e sociale dei territori colpiti e ricadute immediate su famiglie, imprese e bilanci comunali. Grazie al coordinamento tra Protezione civile e sindaci, è stato possibile limitare le più disastrose conseguenze in termini di vite umane, ma resta una sfida immane per il ripristino delle normalità e per la ripartenza”.

In qualità di sindaco del capoluogo marchigiano, duramente ferito dal sisma del 2016-2017 e sostenuto allora dalla grande solidarietà di tanti Comuni e territori italiani, Fioravanti ricorda che “Anci è una comunità di sindaci e amministratori e nel momento del bisogno si vede la grande solidarietà tra noi: è il momento di ricambiare quanto ricevuto in passato, non lasciando solo nessun territorio e rafforzando quel legame che rende i Comuni uniti anche di fronte alle situazioni più critiche”.

“La raccolta fondi – conclude il sindaco di Ascoli Piceno – verrà proposta durante il Consiglio nazionale dell’Anci che si riunirà il prossimo 20 febbraio a Roma. L’iniziativa sarà definita nelle modalità operative al fine di perseguire l’obiettivo di destinare risorse aggiuntive agli interventi più urgenti: messa in sicurezza delle aree danneggiate, sostegno a famiglie e imprese, ripristino dei servizi essenziali e accompagnamento delle comunità verso la rinascita. Un segnale forte di coesione istituzionale che Anci promuoverà con i sindaci di tutta Italia”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /