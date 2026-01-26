Diocesi: Aversa, stamattina workshop “La Confraternita di San Giuseppe: l’arte del legno e del decoro”

La parrocchia San Giovanni Battista di Aversa ospiterà questa mattina, a partire dalle 10, il terzo workshop nell’ambito del percorso “Il Lavoro e le Confraternite”. Nell’appuntamento odierno, dal titolo “Nuove soluzioni di impresa tra welfare e carità” gli studenti avranno l’opportunità di conoscere la storia e la mission della Confraternita di San Giuseppe, cimentandosi attivamente in un laboratorio di progettazione sociale.

Il percorso “Il Lavoro e le Confraternite”, progetto di riscoperta dell’identità sociale, economica e politica delle confraternite, è promosso dall’Ufficio Confraternite della diocesi di Aversa, in collaborazione con la Pastorale sociale e del lavoro e l’associazione AversaTurismo. Durante il workshop “La Confraternita di San Giuseppe: l’arte del legno e del decoro”, gli studenti saranno accompagnati da Angelo Cirillo del Progetto Policoro e Guido Restituto e Enrica Cristiano del Circolo Laudato si’ “Vanvitelli”.

