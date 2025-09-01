Venezia82: l’Università Cattolica presente con due eventi, domani e il 4 settembre

L’Università Cattolica sarà presente il 2 e il 4 settembre alla 82° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con alcuni eventi e professori dell’Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo (Almed).

La prima occasione, domani, sarà l’evento “Annual Seminar in Gender Equality and Inclusivity in the Film Industry”, promosso da La Biennale di Venezia, Eurimages and Women in Film, Television & Media Italy presso Hotel Excelsior, Spazio Incontri e online sue VPB Live Channel alle 14. Almed presenterà la ricerca sul Gender balance in Italian film crews commentando i dati relativi alla produzione e al gap di genere del settore, che presenta un quadro in linea con gli anni passati, con 8 professioni a prevalenza maschile, sulle 11 analizzate dal rapporto. Le professioniste dominano nei reparti costumi, trucco e scenografia (78%, 69% e 57%); poco rappresentate nella direzione della fotografia (13%) e nella direzione delle musiche (10%) e del suono (8%). Nel 2024 le opere a direzione femminile sono arrivate a rappresentare il 20% dei lungometraggi, con un tasso costante di crescita annua, e tendono a concentrarsi nelle fasce di costo più basse. Tuttavia, negli ultimi 8 anni, il costo medio delle opere a guida femminile è aumentato più velocemente rispetto a quello delle opere dirette da uomini. La regia femminile continua a focalizzarsi sui documentari, ma tra il 2017 e il 2024 si è registrato anche un aumento delle fiction a regia femminile. Il 73% delle società di produzione, che hanno ricevuto aiuti pubblici tra il 2021 e il 2023 per produrre progetti, è guidato da uomini e i progetti sviluppati da aziende guidate da uomini sono costati, in media, il 78% in più rispetto ai progetti guidati da donne: 2,3 milioni rispetto a 1,3 milioni di euro. Tuttavia, le case di produzione con amministratori donne tendono a sperimentare di più e produrre più opere prime e seconde. A questo evento parteciperanno fra gli altri Andrea del Mercato, direttore generale La Biennale di Venezia; Enrico Vannucci, direttore esecutivo Eurimages; Rossella Gaudio, DG Cinema Audiovisivo – MiC; Mariagrazia Fanchi, direttrice Almed Università Cattolica e presidente Lombardia Film Commission.

Giovedì 4 settembre si terranno invece altri due appuntamenti che vedranno coinvolti professori dell’Ateneo. “Come valorizzare il cinema italiano: le sfide della formazione”, promosso dal Master Almed in Management dell’Immagine, del Cinema e dell’Audiovisivo (Mica) e dal Mbad Master in Business Dell’Audiovisivo presso Hotel Excelsior, Italian Pavilion nella Sala Tropicana 2 alle ore 11, si interrogherà sull’efficacia delle leve di valorizzazione del cinema italiano nei nuovi scenari mediali e sulle sfide che il loro rinnovamento pone alla formazione post-laurea e all’aggiornamento professionale degli operatori del settore. Questo incontro sarà preceduto dall’evento “Lombardia: una regione per il cinema”, presentato da Regione Lombardia e Lombardia Film Commission presso Hotel Excelsior, Italian Pavilion – Sala Tropicana 1 alle ore 10, durante il quale verranno illustrate le misure regionali a sostegno del cinema.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /