Legalità: Sos Impresa, al via la campagna di adesione alla nuova Convenzione Antiracket

(Foto Sos Impresa)

È stata avviata questa mattina la campagna di adesione alla nuova Convenzione Antiracket, promossa dalle associazioni “Sos Impresa Rete per la Legalità Aps” e “Pianura per la Legalità in memoria di Gigi e Paolo Aps”. L’iniziativa mira a rafforzare la rete di resistenza contro il racket ancora presente in diverse aree della città favorendo una più diffusa cultura della denuncia.

La campagna è iniziata questa mattina nei quartieri di Pianura, dove nel 2002 è nata la prima associazione antiracket della Campania, e di Ponticelli, sede di un importante presidio antiracket di Sos Impresa. Si proseguirà poi in tutti gli altri quartieri di Napoli e le città delle province di Napoli e Caserta per poi giungere all’intero territorio della Regione Campania.

L’adesione alla Convenzione è gratuita e semplice, ispirata al successo del Patto Antiracket per le imprese edili, che ha visto una significativa adesione negli ultimi anni.

Le imprese aderenti alla Convenzione si impegnano a rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione del racket e a denunciare immediatamente qualsiasi tentativo di estorsione. Le associazioni antiracket assicurano supporto legale, psicologico e aziendale, assistendo le imprese in tutte le fasi della denuncia e nell’accesso al fondo di solidarietà.

Per aderire, le imprese devono inviare una richiesta tramite specifico modulo, disponibile contattando info@sosimpresa.org o info@antiracketpianura.it, allegando la visura camerale aggiornata e i documenti del titolare o legale rappresentante.

Questa iniziativa è resa possibile grazie al supporto finanziario del Programma regionale Campania Fse+ 2021-2027, nell’ambito dell’Obiettivo specifico Eso 4.11, volto a rafforzare i servizi per le persone svantaggiate e vittime di racket e usura.