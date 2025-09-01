Diocesi: Treviso, domani un’anteprima dedicata al beato Toniolo apre la 38ª Settimana sociale dei cattolici

(Foto diocesi di Treviso)

Con una serata “anteprima” dedicata alla figura del beato Giuseppe Toniolo – economista e sociologo trevigiano, a 180 anni dalla nascita – martedì 2 settembre, alle 20.45, a Ca’ dei Carraresi, a Treviso, si apre la 38ª Settimana sociale dei cattolici trevigiani, dedicata all’amicizia sociale.

L’iniziativa è promossa dalla diocesi di Treviso e dall’Istituto Toniolo dell’Azione cattolica di Treviso, dedicato alla formazione sociopolitica.

Questa edizione vuole approfondire un tema caro a Papa Francesco, al quale ha dedicato l’enciclica “Fratelli tutti – Sulla fraternità e l’amicizia sociale”. L’amicizia sociale è un elemento fondamentale per costruire una comunità e una società unite, e per superare conflitti piccoli e grandi, sviluppando atteggiamenti di dialogo, apertura e comprensione reciproca.

La Settimana sociale sarà più di una settimana. È stata, infatti, pensata come un percorso che prevede tre incontri, una rappresentazione teatrale, una mostra e due appuntamenti specifici per i giovani.

Un percorso durante il quale ci sarà modo di incontrare e approfondire il tema accompagnati da relatori di rilevanza nazionale e da due figure di spicco della storia sociopolitica italiana: Giuseppe Toniolo e Alcide De Gasperi, dei quali si desidera far riscoprire opere e pensiero anche ai più giovani.

“Questa edizione – spiegano Marco Guidolin, presidente diocesano dell’Ac, e Matteo Filippetto, direttore dell’Istituto Toniolo dell’Ac di Treviso – inizierà proprio da Giuseppe Toniolo (1845-1918), trevigiano, uomo di fede, di impegno sociale e di profonda umanità, che ha saputo unire il suo pensiero cristiano con l’attenzione alle sfide del suo tempo: l’etica in economia, il mondo delle cooperative, gli enti locali, i corpi associativi. La sua figura ci invita a riscoprire l’importanza di un impegno concreto per il bene comune, di una solidarietà autentica e di una responsabilità condivisa”.

Alla preparazione della Settimana sociale partecipano diverse realtà della diocesi e del territorio: l’ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, Partecipare il presente, Comunione e liberazione e il Network per il bene comune.

L’anteprima di martedì 2 settembre avrà per tema “Una vita di bontà: il patrimonio di Giuseppe Toniolo”. Interverranno mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, Aldo Carera, ordinario di Storia economica e del lavoro all’Università Cattolica di Milano, e Andrea Michieli del dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università di Padova.