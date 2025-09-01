Diocesi: Foggia-Bovino, al via una raccolta fondi da inviare al Patriarcato latino di Gerusalemme per Gaza

Cosa possiamo fare per Gaza? “È la domanda che ci portiamo nel cuore come cristiani e come uomini e donne di buona volontà. Non possiamo restare indifferenti davanti a tanto dolore: bambini, famiglie, anziani… La piccola parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, guidata da padre Gabriel Romanelli della Famiglia religiosa del Verbo Incarnato, continua a essere un faro di speranza: offre accoglienza, cibo, cure, conforto non solo ai cristiani, ma a chiunque bussi alla porta. Come Chiesa che è in Foggia Bovino vogliamo non restare indifferenti”. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi di Foggia-Bovino. “Desideriamo innanzitutto rispondere a questa emergenza con la forza dell’amore e della preghiera, perché non manchi mai la luce della speranza. Poi, attraverso il Centro missionario diocesano dell’arcidiocesi (ufficio preposto alla cooperazione tra le Chiese nel mondo), vogliamo rispondere con la solidarietà concreta, sostenendo le spese e i bisogni quotidiani che la comunità di Gaza non può affrontare da sola. Pertanto, invitiamo tutti (comunità parrocchiali, movimenti, cittadini) a contribuire con un’offerta, che a fine mese invieremo al Patriarcato latino di Gerusalemme (la diocesi in cui vive la popolazione di Gaza)”.

Info: missiofoggiabovino@gmail.com.

