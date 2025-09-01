Sport e solidarietà: Aisla, grande successo a Scoglitti (Vittoria) per il Torneo open di Beach tennis. Raccolti 6mila euro

Foto Aisla/SIR

Due giornate di sport, mare e solidarietà hanno animato Scoglitti il 30 e 31 agosto con il Torneo Open di Beach Tennis, organizzato da Stelle Beach Tennis in collaborazione con Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Sicilia e dal Comune di Vittoria, ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati, unendo competizione sportiva e impegno sociale. Grazie alla generosità dei partecipanti e al sostegno del territorio, sono stati raccolti fondi a favore delle attività di Aisla a sostegno delle persone con Sla e dei loro caregiver.

Al termine delle gare – Doppio misto sabato 30 agosto e Doppio maschile e femminile domenica 31 agosto – si è svolta una cerimonia istituzionale con la presenza del sindaco di Vittoria Francesco Aiello, del vicesindaco Giuseppe Fiorellini, dell’assessore allo sport Fabio Prelati e del senatore Salvatore Sallemi.

Aisla è stata rappresentata da Giovanna Tona, referente sezione Sicilia area vasta orientale, che ha ricevuto simbolicamente i fondi raccolti, ringraziando gli organizzatori, le istituzioni e gli sponsor locali per la sensibilità dimostrata. “Il successo di questa iniziativa – ha dichiarato – testimonia come lo sport possa essere un veicolo di solidarietà e attenzione concreta verso le persone che vivono ogni giorno la sfida della Sla. Il sostegno del territorio è per noi fondamentale per continuare a garantire servizi e progetti di prossimità a chi ha più bisogno».

Con una donazione di 6mila euro il torneo si è confermato non solo un evento sportivo di rilievo, ma anche un importante momento di comunità e vicinanza. Prossimo appuntamento il 18 settembre, quando l’Italia celebrerà la 18ª Giornata nazionale Sla, iniziativa organizzata da Aisla sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica. Per l’occasione, centinaia di monumenti e palazzi storici in tutto il Paese si illumineranno di verde, colore della speranza e della solidarietà. In Sicilia brilleranno fra gli altri il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Massimo Bellini di Catania. Nel weekend del 20 e 21 settembre, Aisla tornerà nelle piazze siciliane con i suoi volontari per incontrare i cittadini e raccontare il proprio impegno al fianco delle persone con Sla e delle loro famiglie.