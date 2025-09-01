Global Sumud Flottilla: mons. Delpini (Milano), “ogni iniziativa che vuole portare aiuto è benedetta da Dio”

“Ogni iniziativa che vuole portare aiuto è benedetta da Dio”: lo ha affermato mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, rispondendo a una domanda sulla Global Sumud Flottilla partita per portare aiuti a Gaza, a margine di un dibattito nell’ambito dell’iniziativa “Pane in piazza”. Delpini si recherà in pellegrinaggio in Terra Santa a fine ottobre con i vescovi lombardi. L’arcivescovo ha aggiunto: “C’è un’iniziativa che può essere realismo, che può essere profezia, che può essere protesta, e queste navi che cercheranno di avvicinarsi unisce tutti e tre: aiuto concreto, profezia di un mondo nuovo possibile e protesta”, sottolineando poi, come riferisce il portale della diocesi ambrosiana, il ruolo e il contributo della Chiesa che “rimane in quei luoghi in un momento così drammatico”. Concetti ribaditi nella tavola rotonda, moderata dal giornalista Giuseppe Caffulli, direttore delle riviste edite in Italia dalla Custodia di Terra Santa, e che ha visto il dialogo tra l’arcivescovo, fra Rami Asakiech, parroco latino di Betlemme, il vescovo maronita di Batroun (Libano) mons. Mounir Khairallah – che poco prima aveva presieduto la celebrazione eucaristica in duomo – e padre Angelo Borghino, ministro provinciale dei Cappuccini di Lombardia. Qui il servizio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /