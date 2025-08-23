Ontologia Trinitaria: Alghero, a settembre il convegno internazionale “Pensare la comunità. Sulle tracce di Klaus Hemmerle”

La città di Alghero accoglierà, dal 5 al 7 settembre, il convegno internazionale di Ontologia Trinitaria dal titolo “Pensare la comunità. Sulle tracce di Klaus Hemmerle”. Figura di primo piano della teologia contemporanea e vescovo di Aquisgrana, Klaus Hemmerle è oggi al centro di una rinnovata attenzione per l’attualità del suo pensiero, capace di interrogare profondamente il nostro tempo.

Si tratta del primo evento di questo genere dopo oltre vent’anni: l’ultimo omaggio pubblico ad Hemmerle risale infatti al 2004, quando venne intitolato al teologo tedesco il parco di Via Giovanni XXIII. La scelta di questa città non è casuale: tra il 1969 e il 1993, Hemmerle frequentò regolarmente Alghero, stringendo legami umani e spirituali duraturi. Questo vincolo personale si riflette nelle tematiche del convegno, che metterà al centro la riflessione sulla comunità, interpretata attraverso la lente della sua ontologia trinitaria. Il convegno si terrà presso la sala conferenze “Lo Quarter” e vedrà la partecipazione di studiosi di rilievo internazionale, tra cui Wilfried Hagemann, Piero Coda, Massimo Donà, Vincenzo Di Pilato, Noemi Sanches, Emilce Cuda, Andrea Oppo, Francesco De Nigris e mons. Angelo Vincenzo Zani.

Il programma alternerà interventi accademici, testimonianze personali, una mostra fotografica dedicata alla presenza di Hemmerle in Sardegna e una visita al santuario di Valverde, dove si terrà la celebrazione eucaristica conclusiva. L’iniziativa vuole offrire uno spazio di dialogo vivo tra saperi, culture e generazioni, attorno a una domanda che interpella tutti: cosa significa essere comunità oggi? L’evento è promosso dall’Associazione Volontari per la Biblioteca di San Michele, con il sostegno finanziario del comune di Alghero e della diocesi di Alghero-Bosa.

Per informazioni e iscrizioni – da effettuare entro il 25 agosto – contattare l’Associazione Volontari per la Biblioteca di San Michele alla mail info@bibliotecasanmichele.it.

