Diocesi: Ivrea, il 31 agosto a Verolengo nel 90° anniversario del Congresso eucaristico si pregherà per la pace nel mondo

In occasione del 90° anniversario del Congresso eucaristico diocesano che si celebrò il 1° settembre 1935, Verolengo (To) ospiterà domenica 31 agosto una serie di celebrazioni con una particolare intenzione per la pace. “Il drammatico momento di violenza, odio e morte a cui stiamo assistendo – si legge nella locandina – ci impegna a intensificare la preghiera per una ‘pace disarmata e disarmante’. Accogliendo il pressante appello di Papa Leone XIV, chiediamo al Re della pace di allontanare al più presto dall’umanità gli orrori e le lacrime della guerra”.

Si inizierà alle 8 con la messa per la pace celebrata nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Fino alle 12 è in programma l’adorazione eucaristica guidata, mentre alle 15 è prevista l’esposizione del Santissimo Sacramento. Alle 17, mons. Daniele Salera, vescovo di Ivrea, presiederà la recita dei vespri. Alle 10.30, nel santuario della Madonnina, sempre a Verolengo, verrà celebrata una messa solenne per la pace.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /