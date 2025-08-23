Diocesi: Belluno-Feltre, venerdì prossimo chierichetti e ministranti in gita a Follina

È in programma per venerdì 29 agosto la gita di tutti i ragazzi e le ragazze che nella diocesi di Belluno-Feltre offrono il loro servizio parrocchiale come chierichetti e ministranti. Si tratta del secondo appuntamento di questi mesi estivi dopo la giornata diocesana vissuta a Col Cumano il 2 giugno scorso. Venerdì prossimo, partendo con tre diversi pullman dalle varie zone della diocesi, chierichetti e ministranti si dirigeranno nella vicina diocesi di Vittorio-Veneto. La prima tappa sarà presso l’abbazia di Follina, per un momento di preghiera in un santuario giubilare; a seguire il trasferimento al parco giochi e osteria “Ai pioppi”, dove a prevalere sarà il divertimento, la convivialità, lo stare insieme. Il parco “Ai pioppi” – viene sottolineato in una nota – “è un posto unico al mondo, un luogo veramente green: costruito completamente a mano, dove tutto funziona senza elettricità”. La giusta location per vivere “un’avventura originale per prepararsi poi a vivere con entusiasmo sia l’inizio della scuola sia il servizio gioioso in parrocchia”.

