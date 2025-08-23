Cultura: Us Acli Marche, il 26 agosto a Grottammare l’iniziativa “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno”

(Foto Us Acli Marche)

Martedì 26 agosto, a Grottammare, si terrà il settimo appuntamento dell’iniziativa “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno”, promossa da Unione sportiva Acli Marche Aps, Sorda Picena sociale e Ente nazionale sordi Ascoli/Fermo. L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e del Pio Istituto dei Sordi, in collaborazione con il comune di Grottammare.

Il ritrovo è previsto alle ore 18 in Piazza San Pio V. I partecipanti seguiranno un percorso cittadino dedicato ad Aldo Sergiacomi, con l’opportunità di scoprire altre opere d’arte presenti a Grottammare.

L’iniziativa è gratuita e aperta a un massimo di 70 partecipanti. È disponibile il servizio di interpretariato Lis per favorire la partecipazione delle persone sorde.

Per aderire, è necessario inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome entro il 25 agosto.

Il progetto “Percorsi culturali piceni”, di cui l’iniziativa fa parte, ha già coinvolto 150 persone in sei appuntamenti tenutisi a San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Massignano, Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto e Offida. Nei prossimi mesi sono previste tappe a Force (20 settembre), Appignano del Tronto (27 settembre) e nuovamente Offida (città natale di Aldo Sergiacomi, il 13 settembre), tutte località che ospitano opere di Sergiacomi.

A Grottammare, proprio nel punto di partenza della manifestazione, si trova la statua bronzea di Papa Sisto V, realizzata dall’artista.