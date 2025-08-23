Chiese Abruzzo e Molise: Caritas e Scuola “Paolo Borsellino” di Trivento, il 28 agosto a Castelguidone 12ª Giornata della legalità, dell’impegno e della responsabilità

Sarà la parrocchia Santa Maria della Stella a Castelguidone (Ch), ad ospitare giovedì 28 agosto la 12ª Giornata della legalità, dell’impegno e della responsabilità promossa dalla Scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino” della diocesi di Trivento e dalla Delegazione regionale Caritas di Abruzzo e Molise: un appuntamento, viene spiegato in una nota, che “ogni anno rinnova l’impegno delle comunità ecclesiali e civili per una società più giusta, fondata sui valori della Costituzione e del Vangelo”.

Si partirà alle 10.30 con l’accoglienza dei partecipanti presso la parrocchia, cuore spirituale della giornata. Alle 11 è previsto un momento di riflessione guidato da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che offrirà una meditazione sul tema “Francesco, il Papa di una Chiesa povera e per i poveri” per rileggere la figura di Bergoglio alla luce del suo magistero sociale e pastorale. Alle 12, poi, mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e delegato per la Carità della Conferenza episcopale abruzzese-molisana, presiederà la celebrazione eucaristica. Dopo il pranzo, il pomeriggio sarà dedicato all’approfondimento culturale e al confronto civile. Alle 16.30 prenderà il via la tavola rotonda “Vangelo e Costituzione”, nella quale il giornalista Marco Damilano dialogherà con Rosy Bindi e don Luigi Ciotti.

