Comunità Sant’Egidio Sicilia: Catania, il 26 agosto l’incontro “L’Europa è un progetto di pace”

“L’Europa è un progetto di pace”. Questo il tema di un incontro promosso martedì 26 agosto a Catania dalla Comunità di Sant’Egidio della Sicilia. “In un tempo dove il rumore insopportabile della guerra si solleva da più parti del mondo, c’è l’esigenza di ascoltare parole di pace e responsabilità – spiegano gli organizzatori –. L’Europa è il luogo idoneo dove trovare pensieri e prospettive capaci di trovare soluzioni nuove, forte delle proprie radici culturali e spirituali che sono alla base della sua stessa fondazione, all’indomani della guerra mondiale”.

Sarà Francesca Longo, docente dell’Università di Catania, ad introdurre e guidare i lavori che vedranno coinvolti l’europarlamentare Marco Tarquinio, noto anche per il suo lavoro trascorso di direttore del quotidiano “Avvenire”, Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio e mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania.

Appuntamento il 26 agosto alle 19 presso l’ Hotel Baia Verde, via Angelo Musco 8 Acicastello (Ct).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /