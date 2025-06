Libri: Vittorio Veneto, stasera presentazione del libro “Sperare ancora. La vita buona, un nuovo umanesimo” con mons. Battocchio

È fresca di stampa la seconda edizione del libro di Marco Zabotti, giornalista e scrittore di Pieve di Soligo intitolato “Sperare ancora. La vita buona, un nuovo umanesimo”, edito dalla Fondazione Dina Orsi – L’Azione (352 pagine, 18 euro). Questa nuova edizione, più corposa e con aggiornamenti rispetto alla prima, giunge a pochi mesi dal debutto pubblico dell’opera, avvenuto lo scorso 7 gennaio a Mareno di Piave, in collaborazione con docenti e allievi dell’Università Adulti locale.

Le prime copie della nuova edizione sono già state rese disponibili ai lettori durante gli eventi dell’11 giugno a Silvelle di Trebaseleghe e del 13 giugno presso la sede dell’associazione “Mosaici di Vita” a Musile di Piave. Un altro importante appuntamento è fissato per questa sera, alle 20.45, nell’aula civica del Museo della battaglia (piazza Giovanni Paolo I, 1). All’incontro, interverrà anche il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Riccardo Battocchio.

L’iniziativa – viene spiegato in un comunicato – è promossa dall’Associazione Amici di Vittorio Veneto, L’Azione e Tipse, con il patrocinio della Città di Vittorio Veneto, dell’Istituto Beato Toniolo e dell’Azione Cattolica diocesana. Modererà la serata don Alessio Magoga, direttore del settimanale “L’Azione” e della casa editrice. L’incontro sarà introdotto dai saluti di Mariagrazia Gottardi, presidente Associazione Amici di Vittorio Veneto, di Mirella Balliana, sindaco di Vittorio Veneto, Stefano Sonego, direttore amministrativo de L’Azione e institore della tipografia Tipse, Annalina Sartori, presidente dell’Istituto diocesano beato Toniolo, ed Enrico Ioppo, presidente dell’Azione cattolica diocesana. Faranno seguito gli interventi del vescovo Battocchio e dell’autore, Marco Zabotti.

“Il favore raccolto fra il pubblico da ‘Sperare ancora’, oltre ogni più rosea aspettativa – scrive Zabotti nella nota introduttiva alla nuova edizione – ci impegna a realizzare con piacere questa seconda edizione del volume, che mantiene assolutamente intatto l’impianto originario dell’opera. La novità più significativa riguarda il numero delle storie, che da novanta diventano cento, con l’aggiunta di dieci ulteriori scritti fra quelli pubblicati in questi primi mesi del 2025 nella rubrica settimanale del lunedì sulla testata giornalistica online Qdpnews.it. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno espresso stima e apprezzamento per queste pagine, e che hanno accompagnato con amicizia, simpatia e spirito d’iniziativa e di condivisione le tante occasioni di incontro con i lettori promosse con successo in terra veneta, e non solo. Sperare ancora vuol dire sperare insieme: a tutti e a ciascuno, il mio affetto e la mia profonda riconoscenza”.

