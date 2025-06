Libri: Roma, il 26 giugno si presenta “La rivoluzione incompiuta” dedicato alla Chiesa dopo Papa Francesco

Sarà presentato giovedì 26 giugno alle 18, presso la Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro (via Ostiense 106, Roma), il nuovo libro del vaticanista e saggista Marco Politi, dal titolo “La rivoluzione incompiuta. La Chiesa dopo papa Francesco” (ed. il Millimetro). All’incontro, insieme all’autore, interverrà anche Angelo Scelzo, già vicedirettore della Sala Stampa vaticana, per un dialogo a due voci sul pontificato di Francesco e le prospettive future della Chiesa cattolica. Nel volume, Politi – da anni attento osservatore delle vicende ecclesiali – propone una riflessione sul decennio di pontificato di papa Francesco, mettendo in luce tensioni, sfide e trasformazioni avviate, ma non ancora pienamente realizzate, all’interno della comunità ecclesiale. La “rivoluzione” evocata nel titolo si riferisce all’impegno del Pontefice per una Chiesa più vicina agli ultimi, sinodale e missionaria, in dialogo con il mondo contemporaneo. L’evento è promosso dalla Fondazione Di Liegro in collaborazione con “il Millimetro”, testata editoriale particolarmente attenta ai fenomeni sociali e culturali contemporanei.

