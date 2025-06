Giornata Rifugiato: “San Luigi” Gorizia, accolti in 10 anni dalla rotta balcanica più di 1000 minori non accompagnati

Nel 2024, in Italia sono stati accolti oltre 18mila minori stranieri non accompagnati (Msna), provenienti principalmente da Africa, Asia ed Est-Europa. Le regioni con il maggior numero di ingressi sono state Sicilia, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Proprio in quest’ultima, che rappresenta uno dei principali terminali della cosiddetta “Rotta Balcanica”, la comunità salesiana “San Luigi” di Gorizia – appartenente alla rete Salesiani per il Sociale – ne ha accolti più di mille in 10 anni, reduci da viaggi difficili e pericolosi cominciati in Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Tunisia, Marocco, Albania e Kosovo. A fornire i numeri è l’agenzia salesiana Ans in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra oggi. La comunità San Luigi di Gorizia dal 2015 offre “un servizio educativo, assistenziale, formativo e professionalizzante, volto a ridurre i rischi e i danni legati alla marginalità e alla dispersione scolastica, favorendo una crescita umana completa e integrata”. L’accoglienza dei minori stranieri presso la Comunità San Luigi, spiega Ans, si articola in due strutture autonome: l’accoglienza, un servizio attivo dalle 7 alle 23, dedicato all’accoglienza immediata dei minori rintracciati dalle Forze dell’Ordine; l’inserimento in comunità, che rappresenta la vera e propria esperienza educativa salesiana residenziale, dedicata a un percorso di integrazione e crescita. “Il bisogno più grande dei bambini e ragazzi che arrivano nella nostra Comunità è un’accoglienza autentica, concreta e personalizzata – afferma don Vincenzo Salerno, direttore della comunità San Luigi –. Vogliamo offrire percorsi specifici che garantiscano un inserimento efficace nei contesti scolastici, lavorativi e sociali, favorendo l’autonomia e l’inclusione. Il nostro obiettivo – conclude – è accompagnarli verso una crescita che li renda autonomi e integrati nella società italiana, con un focus su istruzione, formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro entro i 18 anni”.

